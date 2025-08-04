Altay'da Sinan Kanlı kolları sıvadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin 16 Ağustos'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alması sonrası resmi olmasa da yönetimi devralan Sinan Kanlı çalışmalara başladı. Kulübü sahipsiz bırakmamak için kongreye kadar Altay'a maddi ve manevi destek vereceğini dile getiren Kanlı, "Kulübü çok güzel hale getireceğiz. Oyunculara ödemeler yapacağım. Tesisi toparlıyorum, tadilatları başlattım. Kongrede karşı aday çıkacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Afyon kampının ertelendiğini belirten Sinan Kanlı, "Oyuncular para almadan kampa gidilmez. Bir hafta sonra Afyon'a gideceğiz, otelle sözleşme yapılmış. Teknik direktörümüz Ramazan Kurşunlu ile yola devam edeceğiz. Kötü zamanda Altay'ın başına gelmiş en güzel şey kendisi. Agresif, disiplinli, çocukları anlayan, hoşgörülü bir hoca. Önümüzde 3 FIFA dosyası var. 10 gün içinde müdahale edilmesi gerekiyor. İnşallah olumlu sonuçlar alınacak" dedi.

Öte yandan daha önce ayrılan genç futbolcu Emre Tangeldi, siyah-beyaz kalp ve kum saati paylaşımı yaparak yuvaya döneceğinin sinyalini verdi.

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