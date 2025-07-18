Altay'da şirketin devri ikinci kez gerçekleşti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da şirketleşme komisyonu tarafından kurulup genel kuruldan onay aldıktan sonra son olarak Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredilen Büyük Altay Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş. şimdi de yatırımcı Vahdettin Heyal'e resmen devredildi. A takımın yarışmacı haklarını kulübün yaklaşık 1.2 milyar TL borcuyla devralan Vahdettin Heyal, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılacak başvuruların onaylanmasının ardından futbolun patronu olacak.

Altay Başkanı Yüksel Gürüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Vahdettin Heyal adına tescil oldu. İşlemler resmen tamamlandı. Şirketin yüzde 100 hissesi yönetim kurulu üyemiz Hakkı Görkem Gürüz'den Vahdettin Heyal'e devir oldu. Vazgeçilmez dostum Sayın İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in desteği ile süreç kolayca tamamlandı. Tescildeki görevlilere ve kendisine buradan şükranlarımı sunuyorum. Sürecin daha yasal aşamaları devreye girecek" dedi.