Altay'da taşlar yerinden oynuyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Tire 2021 FK ile karşılaşacak Altay'da eksikler nedeniyle teknik direktör Mehmet Can Karagöz, ilk 11'de değişime gidecek. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı santrfor Ünal Alihan Kavlak'ın yokluğunda genç golcü Onur Yıldız ya da tecrübeli forvet Deniz Kadah görev yapacak. Yine kart cezalısı Ege'nin yerine orta sahada İsa Toygar veya Oktay forma giyecek. Teknik patron Karagöz, hafta içinde antrenmanlarda gösterecekleri performanslara göre oyuncular arasında seçim yapacak.

Altay'da sarı kart cezası sona eren stoper Sefa'nın da ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Sefa'nın dönüşüyle birlikte Söke deplasmanında kendi kalesine gol atan Hikmet ya da partneri Yunus Efe yedeğe çekilecek. İzmir temsilcisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Söke 1970 maçında ikinci yarıda oyundan alınan sağ kanat Mehmet Nur'un durumu belirsizliğini koruyor. Adalesinden sakatlanan genç futbolcunun MR sonucuna göre karar verilecek. Ayak bileğindeki yırtık nedeniyle son 2 maçta kadroda yer almayan stoper Arif'in 10 gün daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.