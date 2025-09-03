Altay'da tatsız başlangıç
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay, 2025-26 sezonunun ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzdü. Bursa temsilcisi karşısında 90 dakikanın golsüz sona ermesinin ardından 101 ve 105'inci dakikalarda yediği gollerle kupaya erken veda eden siyah-beyazlılar, camiaya hayal kırıklığı yaşattı.
İzmir temsilcisinde 19'uncu dakikada dizinden sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ozan'ın durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği bildirildi. Siyah-beyazlılarda UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu'na katılan sol bek Özgür kadroda yer almadı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Oktay Özdede, profesyonel kategoride ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşadı.
