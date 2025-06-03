Altay'da yeni tehlike kapıda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi eski Nijeryalı oyuncusu Alhassan'ın ilk kulübü Kano Pillars'a olan 78 bin Euro yetiştiricilik bedelinin ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından ihtarname alan Altay için yeni bir tehlikenin daha kapıda olduğu bildirildi. Siyah-beyazlıların Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 ve 1'inci Lig'de oynadığı 2022-23 sezonlarında forma giyen İsveçli stoper Eric Björkander'in kulübü Mjallby'nin Altay'dan alacaklarını talep edeceği iddia edildi.

İzmir temsilcisinin bu sezon İsveç Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Mjallby'e 120 bin Euro bonservis ücreti borcu bulunduğu kaydedildi. Şampiyonluk hedefleyen İsveç ekibinin kadrosunu güçlendirmek için kaynak arayışında olduğu alacaklarını tahsil etmek için harekete geçeceği dile getirildi. Altay söz konusu borcu ödemezse yine FIFA tarafından puan silme ya da küme düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşayacak. Altay'ın Björkander'e ise 579 bin Euro borcu bulunuyor.

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