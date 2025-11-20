Altay'dan Türkiye'ye çağrı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da yönetim yardım kampanyası başlattı. Bir milyar TL'ye yakın borç yüküyle 3'üncü Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı kulübe 3 aylık görev süreçlerinde FIFA'dan ağır yaptırımları olan 7 dava dosyası geldiğini belirten Altay Başkanı Sinan Kanlı, tüm Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. Başkan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "T.C. İzmir Valiliği özel izni ve denetiminde açılan yardım hesabına, miktar gözetmeksizin yapacağın her katkı kulübümüze can suyu olacaktır" dedi.

FIFA dosyaları kulübümüzün etrafını sarmaya şiddetle devam ediyor" ifadelerine yer veren Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Yıllardır var olan dosyalar her sezon ortalama 2 başvuru ile kapanırken, bizim yönetime gelişimizin üzerinden sadece 3 ay geçmiş olmasına rağmen bu sezon başvuru sayısı bir anda 7'ye yükselmiştir. Bizler Büyük Altay'ı ayağa kaldırmaya çalışırken, bu ağır yaptırımlar talep eden dosyalar hareket kabiliyetimizi ortadan kaldırıyor. Büyük Altay'ı tekrar ayağa kaldırma çabamızı sonuçsuz bırakıyor" şeklinde konuştu.

'KOCA ÇINAR YORGUN DÜŞTÜ'

Altay Spor Kulübü'nün tarihi boyunca A Milli Takım başta olmak üzere tüm milli takımlara sporcu ve teknik adam yetiştiren bir kulüp olduğunu vurgulayan Sinan Kanlı şöyle devam etti:

Ülkemizin milli gururu Altay tankına adını, Fahrettin Altay Paşa'ya soyadını veren, ülkemizin önemli değeri Büyük Altay ne yazık ki zor durumda. Bazı hatalı yönetimler, ekonomik krizler, deprem felaketleri ve kovid salgını gibi olumsuzluklar sonrası 112 yıllık koca çınar yorgun düştü ve ayakta kalma savaşı veriyor. Türkiye'nin köklü kulübü ve önemli değeri olan Büyük Altay'a bu zorlu mücadelesinde sen de destek ol. Kurulduğu günden günümüze kadar adeta görünmez bir kahraman gibi Türkiye'ye hizmet eden, ülkemizin her karış toprağında emeği olan koca çınar Altay'ın bu kez Türkiye'nin yardımına ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti İzmir Valiliği'nin özel izni ve denetiminde açılan yardım hesabına miktar gözetmeksizin yardım yaparak büyük Altay'a can suyu verebilir, milli değerlerimize sahip çıkabilirsiniz. Unutmayın başka Altay yok."

(FOTOĞRAF)