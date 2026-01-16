Altay deplasmanda Ayvalıkgücü önünde

İZMİR, (DHA)-3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Uşakspor'a 1-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ve ikinci devreye yenilgiyle başlayan Altay yarın deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Ramazan Haymana düdük çalacak. Grupta 18 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, 31 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Ayvalık temsilcisini yenerek dış sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında evinde rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür Özkaya forma giyemeyecek.

ALTAY 112 YAŞINDA

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 112'nci yıldönümünü bugün sade bir programla kutlama kararı aldı. 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun salı günü vefat etmesi nedeniyle kutlamalarda vefa duygusunun ön plana çıkacağı bildirildi. Altay'dan yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız Ayfer Elmastaşoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsüyle, Büyük Altay'ımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl sade ve vefa duygusu ön planda tutulan bir programla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılar bugün Cumhuriyet Meydanı'nda törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayacak kutlamalar kapsamında ikindi namazının ardından Alsancak Hocazade Camisi'ndi hayatını kaybeden Altaylılar için Mevlid-i Şerif okutacak ve lokma döktürülecek. Taraftarlar saat 19.14'te Alsancak'ta kortej yürüyüşü yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda 20.30'da meşale ve havai fişeklerle sessiz bir kutlama yapılacak. Yapılan açıklamada, "Bu organizasyon bir kutlamadan öte; vefa, minnet ve Büyük Altay'a olan bağlılığımızın ifadesidir" denildi.