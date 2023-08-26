Altay deplasmanda Kocaelispor'a karşı
Kaynak: DHA
1'inci Lig'de geçen hafta evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan Altay, 3'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
İzmir ekibi, ilk 2 maçını kaybeden rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda geçen hafta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan santrfor Marco Paixao, görev verilmesi halinde ilk 11'deki yerini alabilecek.
Altay'da kadro dışı kalan Eren Erdoğan dışında eksik yok.