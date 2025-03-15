Altay deplasmanda umut arıyor

İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon FK'ya 2-0 yenilerek kümede kalma mücadelesinde yara alan Altay yarın deplasmanda Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 27'nci hafta maçında Muhammed Selim Özbek düdük çalacak. Ligde 18 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 45 puanla 5'inci basamaktaki Adana ekibi karşısında lige tutunma umutlarını korumaya çalışacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Deniz ile sarı kart cezalısı Özgür forma giyemeyecek. Cezası sona eren Kuban ise ilk 11'deki yerini alacak. Sezonun ilk yarısında rakibine İzmir'de 2-0 yenilen Altay bu kez kazanarak taraftarının gönlünü almayı hedefliyor.