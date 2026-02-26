Altay derbilerde Karşıyaka'ya karşı üstün

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka'ya konuk olmaya hazırlanan Altay, tarihi rekabette rakibinin önünde yer alıyor. İzmir'de 1912'de kurulan Karşıyaka ile 1914'te kurulan Altay arasında 1959'dan bu yana ulusal düzeyde oynanan 58 resmi müsabakada siyah-beyazlılar 24 galibiyet elde etti. İki takım 21 kez berabere kalırken, yeşil-kırmızılılar ise 13 kez sahadan zaferle ayrıldı. Altay ve Karşıyaka, Süper Lig'de 28, 1'inci Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 8, 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de ise 1 kez karşı karşıya geldi.

Altay ve Karşıyaka'nın 3'üncü Lig'de ilk kez karşılaştığı sezonun ilk yarısındaki derbi 1-1 sona ererken, bu randevu öncesi 2017-18'de 2'nci Lig'de İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakalarda iki takım birer kez 2-1'lik galibiyet elde etti. İki köklü kulüp, 2009-10'da 1'inci Lig'de Play-Off Yükselme Grubu'nda rakip olmuş, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona ermiş, iki takım da Süper Lig'e yükselememişti. Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Altay ve Karşıyaka, ulusal düzeyde 59'uncu kez kentteki futbolseverlere derbi heyecanı yaşatacak.

FOTOĞRAFLI