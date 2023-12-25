Altay devreyi moralli kapattı

1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 1-0'lık Adanaspor galibiyetinin ardından evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Altay, devre arasına son sırada girmesine rağmen kümede kalma umudunu korudu.

İlk yarıyı 8 puanla lige tutunma barajının 8 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, yaşadığı olumsuzluklara rağmen kolay pes etmeyeceğini gösterdi.

Transfer yasağı devam eden, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen, ilk yarıda üst üste 8 mağlubiyet alıp 13 hafta galibiyete hasret kalan ve maddi sorunlarla boğuşan İzmir temsilcisi, son 2 müsabakada topladığı 6 puanla az da olsa taraftarının yüzünü güldürdü.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Yusuf Şimşek, takımına 3 maçta 6 puan kazandırıp alkış topladı. Oyuncularına teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Futbolcu kardeşlerimin alınlarından öpüyorum. Göreve başladığımdan bu yana 12 günde inanılmaz derecede kazanmak isteyen, arzulayan, bırakmayan bir grupla çalışıyorum. Oynayan, oynamayan, kadroya giren, girmeyen tesiste çalışan personelimizi tebrik ediyorum. Onlar da bizi inanılmaz derecede motive ediyorlar. İnşallah ikinci yarıda bu ateşi devam ettiririz" dedi.

Siyah-beyazlı ekipte Marco Paixao 5 gole ulaşırken, Deniz gol sayısını 2'ye çıkardı.