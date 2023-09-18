Altay, düşme hattına geriledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon oynanan 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak, düşme hattına kadar geriledi. Siyah-beyazlılar, 3 puanla 16. sırada bulunuyor.

Yeni sezona 1.5 sezondur süren transfer yasağıyla başlayan Altay, kadrosuna herhangi bir takviye yapamazken, lige de güç kaybederek başladı. Siyah-beyazlı ekipte geride kalan sezon gösterdikleri performansla ve istikrarlı oyunla adından söz ettiren stoper Eric Björkander ve sol bek Mohammad Naderi, yaz döneminde İzmir ekibiyle ücret konusunda anlaşılamayınca kulüpteki alacaklarına karşılık bonservislerini almışlardı.

Eric Björkander, Hırvatistan’ın NK Istra 1961 takımına transfer olurken, Naderi ise İran’ın FC Tractor takımına gitti. Alacaklarını tahsil edemeyen bir diğer oyuncu Kutay Yokuşlu ise tek taraflı fesih hakkını kullandı. Serbest oyuncu konumuna geçen Kutay, İskenderunspor’a transfer oldu.

İzmir temsilcisindeki son kayıp ise geçen sezonun başarılı isimlerinden Eren Erdoğan oldu. Yeni sözleşmesine bazı maddeler ekletmek isteyen genç futbolcu, Altay tarafından kadro dışı bırakıldı. Eksiklerini altyapıdan gelen oyuncularla kapatamayan Altay, bu sezon oynanan 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak, düşme hattına kadar geriledi. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetini ikinci haftada Tuzlaspor karşısında 1-0’lık skorla almıştı.





