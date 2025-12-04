Altay evinde ilk zaferini istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle düşme hattında kalan Altay, cumartesi günü evinde Eskişehir Anadoluspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir'de çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde ilk zaferini alarak 12'nci adamın yüzünü güldürmek istiyor.

Bu periyotta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor (0-0) ve Karşıyaka (1-1) ile berabere kalan Altay, Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1, Balıkesirspor'a ise 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Altay, seyirci avantajıyla çıktığı maçlarda 15 puan toplama ihtimali olmasına rağmen sadece 2 puan kazanarak 13 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon 2'nci Lig'e veda ettiği 3 Mayıs'ta evinde Kırklarelispor'u 3-0 yenmişti.

FOTOĞRAFLI