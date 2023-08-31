Altay ezeli rekabette önde

İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Göztepe, pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 76'ncı randevularına çıkacak. Altay şu ana kadar oynanan 75 müsabakanın 33'ünü kazanırken, Göztepe ise 15 müsabakadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Taraflar 27 kez de yenişemedi. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda hükmen yenilgiler ve bir beraberlik çıktı. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan derbide çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Maçın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği, bir Göztepeli futbolseverin yüzüne isabet etti. Göztepeli taraftar ağır yara aldı ve aylarca tedavi gördü. Göztepeli bir taraftar ise daha sonra sahaya girip korner direği ile Altay kalecisi Ozan'a vurdu. Kaleci Ozan da başından yaralandı. Maç olayların ardından oynanamadı. Altay ve Göztepe, hükmen 3-0 mağlup ilen edildi. Altay 6 maç, Göztepe ise 4 maç seyircisiz oynama cezası da aldı. İkinci yarıda ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Öte yandan pazar günü oynanacak derbide Göztepeli futbolseverlerin stada alınmayacağı bildirildi.

LİS ESKİ TAKIMINA KARŞI KALEDE OLACAK

Göztepe'nin Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis, pazar günü derbide eski takımına karşı görev alacak. Altay'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de görev yapan kaleci, siyah-beyazlılarda 35 maça çıktı. O sezon Altay'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan 26 yaşındaki eldiven Southampton'a imza attı. Ertesi sene Fransa'nın Troyes takımına kiralanan Lis, bu sezon ise Altay'ın ezeli rakibi Göztepe'ye geldi. Lis, ilk 3 maçta Göz-Göz'ün kalesini korudu.

İSMAİL KÖYBAŞI DERBİYE YETİŞEMİYOR

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı sakatlığını atlatamadı. Sezon başından bu yana tedavi gören deneyimli sol bekin Altay'a karşı da sahada olamayacağı kaydedildi. Teknik direktör Radomir Kokovic'in Altay karşısında sol bekte Ali Dere'nin yerine Yunus Emre'ye şans vermesi bekleniyor.