Altay fırsat tepti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'ya 3-2 mağlup olan Altay, 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan eli boş ayrılarak kümede kalma yarışında ağır yara aldı. İlk yarıda Ali, ikinci devrede Yusuf'la bulduğu gollerle skor üstünlüğü yakalamasına rağmen 86 ve 89'uncu dakikalarda kalesinde gol görerek rakibine boyun eğen siyah-beyazlılar, son sıradan kurtulamadı. Ligde 18 puanda kalan İzmir temsilcisi üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı. Altaylı taraftarlar müsabaka sonunda teknik direktör Gökhan Karaaslan'ı istifaya davet etti.

Ligde art arda 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK (D) ve Altınordu'ya yenilen Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık fark, rakiplerinin de kaybetmesiyle değişmedi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Karaköprü Belediyespor 20, Kepezspor ise 25 puanda kaldı. Altay'ın diğer bir rakibi olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ise 1 puan alarak 26 puana yükseldi. Grupta çarşamba günü deplasmanda lider Sarıyer'le karşılaşacak siyah-beyazlı ekipte stoper Sefa sarı kart cezalısı durumuna düştü. Altay'da ağrıları artan Deniz ile hazır olmayan Mehmet Gündüz forma giyemedi.