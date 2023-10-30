Altay galibiyete hasret

1'inci Lig'de dün evinde Sakaryaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrılan Altay, galibiyete hasret kaldı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 20 Ağustos'ta İzmir'de 1-0 kazandığı Tuzlaspor karşılaşmasından bu yana 3 puanı bir arada göremedi. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alıp, son 8 müsabakada kazanamayan Altay, 5 puanda kalıp son sıradan kurtulamadı. İzmir temsilcisi 3 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterirken, 3 gole ulaşan Paixao'nun sevinci yarım kaldı.

Altay'da deplasmanda 3-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından Sakaryaspor karşısında ilk kez seyircinin önünde maça çıkan teknik direktör Djilali Bahloul de puan yüzü göremedi. Cezayir asıllı Fransız teknik adam saha kenarında oyuncularını motive etmek için çaba gösterse de alınan mağlubiyetle moraller iyice bozuldu. Sakaryaspor randevusunda takımlarını coşkuyla destekleyen Altaylı taraftarlar da yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Olağanüstü genel kurul tarihinin 16 Kasım olarak belirlendiği Altay'da kimin göreve talip olacağı merak konusu oldu.