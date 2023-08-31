Altay - Göztepe maçının biletleri satışa çıkıyor
Kaynak: İHA
1. Lig’in 4. haftasında Altay’ın, Göztepe’yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak.
1. Lig’in 4. haftasında Altay, 3 Eylül Pazar günü Göztepe’yi ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’de başlayacak.
Müsabakanın biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP A-C Tribün: 600 TL
VIP B: 1200 TL
Numaralı Alt ve Üst Tribün: 100 TL
Maraton Üst ve Alt Tribün: 50 TL