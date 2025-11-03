Altay'ın çıkışı durdu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Kütahyaspor'a 2-0 yenilen Altay'ın son haftalardaki yükselişi sona erdi. Bu karşılaşma öncesi deplasmanda Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek ilk galibiyetini alıp, daha sonra derbide lider Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, Kütahya deplasmanında fren yaptı. Her iki yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan eli boş ayrılan İzmir temsilcisi, 9 maç sonunda 6 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Siyah-beyazlılar, averajla düşme hattının 1 basamak üstünde yer buldu.

Ligde bu hafta evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak Altay'da sağ kanat oyuncusu Onur Efe'nin sarı kart cezası sona erdi. Öte yandan ligin ilk haftasındaki Uşakspor deplasmanında sakatlanıp 7 müsabakada forma giyemeyen kaleci Ozan, Kütahyaspor önünde eldivenleri devraldı. Tecrübeli file bekçisi formasına kavuştuğu randevuda mağlubiyete engel olamadı. Altay'da 25 Eylül'de profesyonel olan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Genç krampon ilk 11'de yer alıp 45 dakika oyunda kaldı.

GOL SEVİNCİ OLAY ÇIKARDI

Kütahyaspor-Altay maçında rakip takımın 19'uncu dakikada Ender'le bulduğu ilk golün ardından olay çıktı. Kütahyasporlu futbolcular golün ardından Altay yedek kulübesinin dibine kadar gelip sevinçlerini Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in önünde yaptı. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı.