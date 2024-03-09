Altay'ın konuğu Gençlerbirliği
1'inci Lig'de evinde Giresunspor'u 1-0 yendikten sonra geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay yarın evinde Play-Off hedefindeki Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı tribün 109, maraton ve misafir 54,5 TL olarak belirlendi.
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan ön libero Ceyhun ve sol kanat Eren'in durumları maç saatinde netleşecek.
Sarı kart cezası sona eren sol bek Özgür ise takımdaki yerini alabilecek. Ligde 15 puanı bulunan Altay 17'nci sırada, 34 puanlı Başkent ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altay rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.