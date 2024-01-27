Altay'ın konuğu Kocaelispor

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altay, yarın evinde ilk 2 mücadelesi veren Kocaelispor'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yunus Dursun düdük çalacak.

Maçın bilet fiyatları VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı 109, maraton ve misafir tribün 54,5 TL'den satışa sunuldu.

Paixao, Eren Karataş ve Efe'nin ardından hafta içinde Tolga, Deniz, Ozan, Zeki'nin takımdan ayrılması üzerine teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifa ettiği Altay'ın başında U19 Antrenörü Onur Nasuhoğulları görev yapacak.

İzmir temsilcisi altyapı takviyeli kadrosuyla dişli rakibi karşısında mücadele verecek. Kalecileri Ozan ve Eren'le vedalaşan Altay'ın kalesini üçüncü kaleci konumundaki Mustafa koruyacak. Santrforlar Paixao ve Deniz'in ayrılması nedeniyle ileri uçta sol kanat Eren Erdoğan'ın görev yapabileceği öğrenildi. U19'dan Nurettin, U17'den Onur Yıldız ve 42 yaşındaki Murat Uluç gibi golcülerin kulübede yer alması bekleniyor.

Altay, ligde 11 puanla 17'nci sırada, Kocaelispor ise 36 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor.