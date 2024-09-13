Altay'ın rakibi Kastamonuspor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde 24Erzincanspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 43 yaşındaki forveti Murat Uluç'un golüyle 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşan Altay, yarın evinde 6 puanlı lider GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 3'üncü hafta mücadelesini Yusuf Aydın yönetecek.
Kaynak: DHA
Müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 130, numaralı tribün 275, VIP A-C 650, VIP-B 1000 olarak belirlendi. Kadın ve çocuklara ise maraton bileti 65, numaralı 135 TL'den satışa sunuldu. Ligde 4 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, rakibine ilk yenilgisini yaşatarak taraftarının önünde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle tedavisi süren orta saha oyuncusu Caner dışında eksik yok.