Altay'ın rakibi Kastamonuspor

Müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 130, numaralı tribün 275, VIP A-C 650, VIP-B 1000 olarak belirlendi. Kadın ve çocuklara ise maraton bileti 65, numaralı 135 TL'den satışa sunuldu. Ligde 4 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, rakibine ilk yenilgisini yaşatarak taraftarının önünde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle tedavisi süren orta saha oyuncusu Caner dışında eksik yok.