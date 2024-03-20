Altay'ın sıradaki rakibi Yusuf Şimşek oldu

1'inci Lig'de düşme hattına demir atan Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra bu sezon takımı çalıştıran eski teknik direktörü Yusuf Şimşek'le rakip olacak.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de Çorluspor 1947'yi çalıştırdıktan sonra bu sezon 4'üncü teknik adam olarak Altay'ın başına geçen Yusuf Şimşek, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldıktan sonra kadronun dağılması nedeniyle istifa etti.

Altay'dan sonra Bandırmaspor'la anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk sınavına Altay deplasmanında çıkacak.

Bandırmaspor'u Play-Off'a taşımak için çaba gösterecek Yusuf Şimşek, 3 Nisan'da İzmir'de oynanacak müsabakadan zaferle ayrılmanın planlarını yapacak.

Altay ise teknik direktör Cüneyt Biçer önderliğinde 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmaya çalışacak.