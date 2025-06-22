Altay'ın ustaları antrenörlük eğitiminde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)-3'üncü Lig'e düşen Altay'da uzun süredir top koşturan 3 tecrübeli futbolcu kariyerlerinin son döneminde antrenörlük yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi devam eden santrafor Deniz Kadah (39), sol bek Özgür Özkaya (37) ve Ceyhun Gülselam (37), Erzurum'da yapılan UEFA B Lisans antrenörlük kursunda bir arada eğitim aldı.

Kursun ilk kez aktif futbol hayatı süren isimler için yapıldığı belirtildi. Altaylı 3 futbolcu yeni bir tecrübe kazandıklarını, aldıkları eğitimin çok verimli geçtiğini dile getirdi. İlk etabı tamamlanan kursta Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Veysel Sarı, Mustafa Pektemek, Yasin Öztekin, Güray Vural, Özgür Çek ve Soner Aydoğdu gibi futbolcular da yer alıyor.

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