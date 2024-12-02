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Altay'ın yeni gözdesi Onur Efe

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Onur Efe, attığı 2 kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 12:16
  • Giriş: 02.12.2024 12:16
  • Güncelleme: 02.12.2024 12:16
Kaynak: DHA
Altay'ın yeni gözdesi Onur Efe

Karşılaşmanın 22 ve 45'inci dakikalarında rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Altay formasıyla ilk gollerini atmanın sevincini yaşadı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta forma giyip gol atma başarısı gösteremeyen Onur, bu sezon 2'nci Lig'deki 13'üncü maçında suskunluğunu bozdu.

Zaman zaman savunmanın sağında da görev yapan Onur Efe, İzmir temsilcisinin altyapısında forma giyerken akademi liglerinde 12 gol atmıştı.

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