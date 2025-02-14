Altay kaderini Alsancak'ta çizecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçtan 7 puan çıkararak kümede kalma yolunda umut tazeleyen Altay önümüzdeki iki hafta üst üste İzmir'de oynayacağı karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu belirleyecek. Bu hafta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda zirve takipçisi Batman Petrolspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta aynı stadyumda Play-Off hattındaki İskenderunspor'u ağırlayacak.

Altay deplasmanda 5-0 yenildiği Batman ve 4-0 kaybettiği İskenderun ekiplerinden rövanşları almaya çalışacak. Evinde çıktığı son 4 müsabakanın 3'üncü kazanıp, 1'ini kaybeden İzmir temsilcisi zorlu rakiplerini dize getirerek ateş hattından kurtulmayı planlıyor. Ligde 3 puanı silinen ve 15 puanla kümede kalma barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Altay, taraftarının desteğiyle yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Arda, İsa ve Mehmet Gündüz'ün sakat olduğu Altay'da Yusuf ile Hikmet'in cezaları sona erdi.