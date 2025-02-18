Altay kar fırtınası nedir? Altay kar fırtınası hangi şehirlerde görülecek, kaç gün sürecek?

Altay kar fırtınası ülke genelinde olumsuz hava koşullarıyla birlikte etkisini göstermesine sayılı saatler kala Altay kar fırtınası nedir araştırması hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Altay kar fırtınasının 19 Şubat tarihi itibariyle etkisini göstereceğini ve başta İstanbul gibi büyükşehirler olmak üzere hava sıcaklıklarında 8-12 derece arasında düşüş yaşanacağını duyurdu. stanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini belirtti. Peki, Altay kar fırtınası nedir? Altay kar fırtınası hangi şehirlerde görülecek, kaç gün sürecek?

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?

Altay Kar Fırtınası, genellikle Orta Asya'daki Altay Dağları'nda görülen yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlarla karakterize edilen bir doğa olayıdır. Bu tür fırtınalar, özellikle kış aylarında bölgenin sert ve zorlu iklim koşullarının bir parçası olarak ortaya çıkar.

Yoğun kar yağışını ve düşük görüş mesafesini beraberinde getirir. Ayrıca, şiddetli rüzgarlar nedeniyle kar, yer değiştirebilir ve kar birikintileri oluşabilir, bu da olumsuz hava koşullarını daha da zorlaştırabilir. Altay Dağları'nın etkisiyle bu tür fırtınalar genellikle ani hava değişimleri ve zorlu yol koşulları yaratır.

ALTAY KAR FIRTINASI HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLECEK?

Türkiye'yi etkisi altına alacak Altay Kar Fırtınası, 70 şehirde kar yağışlarına ve sıcaklıkların mevsim normalleri altına düşmesine sebep olacak. Altay Kar Fırtınası özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacak. İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile'nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı gibi yüksek yerlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa gibi illerde kar yağışı ve sıcaklıkları sertçe düşürecek. İstanbul’da çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve perşembe gününden itibaren 4 gün boyunca kar yağışı olması bekleniyor.

Samsun, Trabzon, Rize ve Zonguldak gibi kıyı illerinde yoğun kar yağışı ile birlikte fırtına ve şiddetli rüzgarlar tahmin ediliyor. İç kesimlerde kar kalınlığının 20 cm’ye kadar ulaşması mümkün.

Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri gibi şehirlerde hava sıcaklıklarının -10°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Yoğun kar yağması ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

KAR FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Altay Kar Fırtınası’nın 19 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren Türkiye’de etkisini göstermesi bekleniyor. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor. Kar fırtınasının 25-26 Şubat tarihi dolaylarında etkisini sürdüreceği belirtiliyor.