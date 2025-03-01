Altay kritik sınavda

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Altay, yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesindeki direkt rakibi olan Karaköprü Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Faruk Çelik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Erkan Özdamar yönetecek. Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 17 puanla 15'inci basamaktaki Şanlıurfa temsilcisini yenerek ateş hattından kurtulmayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip bu kez 2 farkla kazanarak sezon sonu puan eşitliği yaşanması halinde kendisine avantaj sağlayacak ikili averajını da düzeltmek istiyor. Karaköprü karşısına bu sezonki 3'üncü deplasman galibiyetini almak için çıkacak Altay, büyük önem taşıyan kritik randevuyu kaybetmesi halinde lige tutunma hedefinde ağır yara alacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mehmet Gündüz'ün oynaması zor.