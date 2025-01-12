Altay kurtardı, Manchester United tur atladı
İNGİLTERE FA Cup Üçüncü Tur maçında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Milli kaleci Altay Bayındır’ın performansı ile penaltılar sonucunda eledi.
Altay’ın ilk 11’de başladığı maçta Manchester United 52’nci dakikada Bruno Fernandes'le öne geçti. Arsenal beraberlik golünü 63’üncü dakikada Gabriel dos Santos Magalhaes ile buldu.
Manchester United'tan Diogo Dalot, 61’inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Arsenal’ın 72’inci dakikadaki penaltı atışında Altay Bayındır, Ödegaard'ın penaltı atışını kurtararak maçın uzatmaya gitmesini sağladı.
SERİ PENALTILARIN KAHRAMANI; ALTAY
Seri penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaparken Arsenal'de Kai Havertz’in penaltısını da Altay Bayındır kurtardı
Seri penaltı atışları sonunda 5-3’lük skorla Manchester United, bir üst tura yükseldi.