Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altay kurtardı, Manchester United tur atladı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 21:46
  • Giriş: 12.01.2025 21:46
  • Güncelleme: 12.01.2025 21:47
Kaynak: DHA
Altay kurtardı, Manchester United tur atladı

İNGİLTERE FA Cup Üçüncü Tur maçında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Milli kaleci Altay Bayındır’ın performansı ile penaltılar sonucunda eledi.

Altay’ın ilk 11’de başladığı maçta Manchester United 52’nci dakikada Bruno Fernandes'le öne geçti. Arsenal beraberlik golünü 63’üncü dakikada Gabriel dos Santos Magalhaes ile buldu.

Manchester United'tan Diogo Dalot, 61’inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal’ın 72’inci dakikadaki penaltı atışında Altay Bayındır, Ödegaard'ın penaltı atışını kurtararak maçın uzatmaya gitmesini sağladı.

SERİ PENALTILARIN KAHRAMANI; ALTAY

Seri penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaparken Arsenal'de Kai Havertz’in penaltısını da Altay Bayındır kurtardı

Seri penaltı atışları sonunda 5-3’lük skorla Manchester United, bir üst tura yükseldi.

BirGün'e Abone Ol