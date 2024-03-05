Altay, ligin en fazla gol yiyen takımı

1. Lig’de bu sezon kalesinde 49 gol gören Altay, ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

1. Lig’de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay, 25 hafta itibarıyla 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyete imza atarak 18 puan topladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun verdiği 3 puan silme cezasıyla birlikte yoluna 15 puanla devam eden İzmir ekibi, puan tablosunda da son sıranın bir üst basamağı olan 17. sırada bulunuyor.

Birçok anlamda kötü istatistiğe sahip olan İzmir ekibi, bu sezon kalesinde gördüğü 49 golle birlikte de 1. Lig’in en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Altay, oynadığı 25 maçın 6’sında kalesini gole kapatmayı başarırken, kalan 19 müsabakada ise kalesinde toplam 49 gol gördü. Böylece Altay, bu sezon maç başına 1,96 gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Öte yandan 1. Lig’de bu alanda Altay’ı ise ligin son sırasındaki Giresunspor takip ediyor. Karadeniz ekibi, kalesinde toplam 47 gol gördü.