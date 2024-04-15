Altay ligin kaderini çizecek

1'inci Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, kalan 4 maçının 3'üncü ligde hedefi olan takımlarla karşı karşıya gelecek.

Cuma günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, gelecek hafta Play-Off yarışı veren Boluspor'a konuk olacak. Daha sonra lige tutunma savaşındaki Adanaspor'u ağırlayacak İzmir temsilcisi, veda maçında orta sıralarda yer alan Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Alacağı sonuçlarla Süper Lig ve kümede kalma yarışlarını etkileyecek Altay, sezonu alkışlanarak noktalamayı hedefliyor. Ligde son 6 maçını kaybeden siyah-beyazlı takım kötü gidişe son verip biraz olsun moral bulmak istiyor.