Altay prestij için Isparta'da terliyor
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay yarın deplasmanda Isparta 32 Spor karşısında prestij mücadelesi verecek. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 33'üncü hafta mücadelesini Yakup Özhan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ali ile sarı kart cezalısı Arda forma giyemeyecek. Ligde 25 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, hiçbir iddiası bulunmayan 33 puanlı 14'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan gençlere şans vermesi bekleniyor.
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