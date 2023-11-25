Altay, Serkan Afacan yönetimindeki ilk maçına çıkıyor

Altay, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında yarın saat 13.30’da Çorum FK’ya konuk olacak. Bu karşılaşmayla birlikte teknik direktör Serkan Afacan, Altay’ın başındaki ilk maçına çıkacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 13. hafta mücadelesinde yarın Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Çorum Şehir Stadyumu’nda saatler 13.30’u gösterdiğinde başlayacak.

Böylece siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Serkan Afacan, takımıyla ilk maçına çıkmış olacak.

Karşılaşma öncesinde konuk ekip Altay 5 puanla ligin son sırasında yer alırken, Çorum FK ise 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde 11 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmanın hem de çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Ev sahibi Çorum FK ise Altay maçını kayıpsız atlatarak orta sıralardan kurtulup üst sıralara doğru çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Çorum FK ile Altay arasında oynanacak bu mücadeleyi Denizli bölgesinden Feridun Daldaş yönetecek. Daldaş’ın yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tayfun Sarı olacak.