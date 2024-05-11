Altay sezonu 10 puanla tamamladı

1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay, 2023-2024 sezonunu 10 puan alarak bitirdi.

Gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlılar hiçbir iddiası bulunmayan Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ulusal Kulüp Lisansı alamaması ve FIFA'daki eski yabancı futbolcu alacakları nedeniyle toplam 9 puanı silinen ve bu sonuçla sezonu toplam 10 puanla 17'nci sırada bitiren Altay, tarihi borç yüküyle küme düştü.

Siyah-beyazlıların 600 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunurken, yönetim ise profesyonel futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi için kulüp tüzüğü uyarınca genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

Alınan karar doğrultusunda çoğunluğun sağlanması durumunda 22 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği toplantı salonunda genel kurul gerçekleştirilecek. Aksi halde genel kurul çoğunluk aranmaksızın 29 Mayıs Çarşamba günü toplanacak.