Altay son haftada amatöre düşmekten kurtuldu



Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta normal sezonun son haftasında sahasında Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu sonuçla rakibini Bölgesel Amatör Lig’e gönderdi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan karşılaşmada Altay’a galibiyeti getiren goller, tecrübeli isimler Özgür Özkaya ve Deniz Kadah’dan geldi.

Siyah-beyazlı ekip, mali sorunlar, transfer yasağı ve sezon içinde yaşadığı puan silme cezasına rağmen kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde tutundu.

TECRÜBE ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından Altaylı futbolcular, sevinçlerini kısa süreli yaşadıktan sonra rakip oyuncuları teselli ederek fair-play örneği sergiledi. Takım kaptanı Özgür Özkaya’nın Afyonsporlu genç futbolcularla birlikte tribünlere giderek destek çağrısında bulunması dikkat çekti.

Uzun yıllardır kulüpte forma giyen ve takımın ligde kalmasında önemli rol oynayan Özgür Özkaya, maç sonunda taraftarlarla bütünleşti. Tecrübeli oyuncu, tribünden aldığı bayrağı sahaya dikerek galibiyet sevincine ortak oldu.

Sezon içinde göreve gelen teknik direktör Mehmet Can Karagöz de takımını ligde tutarak öne çıktı. Genç teknik adam, maçın ardından oyuncularını tebrik ederken yeni sezonda daha üst sıraları hedeflediklerini ifade etti.

GALİBİYET KUTLANDI

Karşılaşma sonrası kulüp başkanı Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyeleri de sahaya inerek futbolcularla birlikte galibiyeti kutladı. Yönetim, sezon boyunca yaşanan zorluklara rağmen ligde kalınmasının ardından rahat bir nefes aldı.

Başkan Kanlı yaptığı açıklamada, tüm olumsuzluklara rağmen hedefe ulaştıklarını belirterek camianın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Altay cephesinde, kümede kalınmasının ardından gözler mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.