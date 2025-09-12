Altay taraftarı önünde Ayvalıkgücü ile oynuyor

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında geçen hafta deplasmanda Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Altay yarın evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Serkan Gürbüz yönetecek. Grupta 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 3 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Geçen sezon iç sahada oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, taraftarının önündeki ilk sınavdan galibiyetle ayrılmak istiyor. İzmir temsilcisinde 1 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan stoper Yunus Efe Sarıkaya ile cezası sona eren Ali Kızılkuyu forma giyebilecek. Sakatlığı bulunan kaleci Ozan görev yapamayacak. Sakatlıktan çıkan Ceyhun'un riske edilmesi beklenmiyor.

DENİZ KADAH GERİ DÖNDÜ

Altay'da Sinan Kanlı önderliğindeki yönetim, futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki golcü Deniz Kadah'ı ikna ederek takıma döndürdü. Sinan Kanlı, tecrübeli golcüyle birlikte poz vererek, "Hedef yüksekse gelirim dedi ve geldi" diye konuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin, Deniz Kadah. Altay formasını yeniden sırtına geçiren tecrübeli golcümüz, kaldığı yerden devam etmeye hazır" ifadelerine yer verdi.

Deniz ise "Her zaman, her koşulda Büyük Altay için savaşmaya hazırım. Biz bir kulüpten fazlasıyız; biz büyük bir aileyiz. Ve bu aile, son nefesine kadar mücadele etmeye yeminli" şeklinde konuştu.

Altay'da Ali, Emre, Onur Efe ve Yunus Efe'den sonra Deniz de takıma dönmüş oldu. Deniz, Süper Lig dönemi dahil 5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyiyordu.

