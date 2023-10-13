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Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul, ilk antrenmanına çıktı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 14:40
  • Giriş: 13.10.2023 14:40
  • Güncelleme: 13.10.2023 14:40
Kaynak: İHA
Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul, ilk antrenmanına çıktı

1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Altay, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Djilali Bahlou da takımın başında ilk antrenmanına çıktı. 

Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Bahloul, oyuncularla özel olarak konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcular, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla noktalandı. 

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