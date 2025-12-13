Altay tüm krizlere rağmen ayakta: Amatöre düşmemek için direniyor

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamasına rağmen 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta amatöre düşmemek için mücadelesini bırakmıyor.

Ağır borç yükü nedeniyle 2021’den bu yana transfer yapamayan siyah-beyazlılar, son 4,5 yılda Süper Lig’den 3’üncü Lig’e kadar gerilerken, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Eski yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle FIFA’dan puan silme tehdidiyle karşı karşıya kalan Altay, bunun yanı sıra altyapı ağırlıklı kadrosundaki 10 futbolcusundan liglerdeki bahis soruşturması sonrası yararlanamadı.

Sürekli yaşanan yönetim krizleri de İzmir ekibinin üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak siyah-beyazlılar, tüm bu sorunlara karşın sahada direnç göstermeyi başardı.

Altay, kendisi gibi bahis soruşturması sonrası kadro sıkıntısı yaşayan İzmir Çoruhlu FK’yı 89’uncu dakikada Ünal’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 12’ye yükselten siyah-beyazlı ekip, düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puana çıkardı.

ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYETLER

Son iki haftada aldığı hayati galibiyetlerle moral bulan Altay, ligin ilk yarısını düşme potasında yer alan Nazillispor ve Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmalarla tamamlayacak. İzmir temsilcisi, bu maçlardan da puan ya da puanlar çıkarması halinde ligde daha rahat bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Öte yandan FIFA dosyaları ve bahis soruşturması nedeniyle art arda darbeler alan Altay yönetimi, kulübün geleceğini şekillendirmek adına 26 Aralık’ta olağanüstü genel kurul yapılması kararı aldı. Siyah-beyazlı camia, hem sahada hem de yönetimsel anlamda kritik bir sürece girmiş durumda.