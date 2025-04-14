Altay uçurumun eşiğinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle aldığı 3 puan dışında son 5 karşılaşmasını kaybeden Altay, 3'üncü Lig'e düşmenin eşiğine geldi. Siyah-beyazlılar çarşamba günü seyircisinden mahrum kalacağı erteleme maçında Play-Off hattındaki İskenderunspor'a yenilmesi halinde bitime 3 hafta kala resmen küme düşecek. İzmir temsilcisi İskenderunspor'u mağlup etse bile kalan 3 müsabakada mucize gerçekleşmesini bekleyecek.

Grupta düşme hattının 1 basamak üstünde 15'inci sırada yer alan Kepezspor evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'u 2-0 yenip 31 puana ulaşınca, 21 puanda kalan 17'nci basamaktaki İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Altay kalan 4 maçını kazanıp 12 puan toplasa bile, Kepezspor'a 3 karşılaşmada 3 puan alması yetecek. Grupta düşme hattında 16'ncı sırada yer alan 23 puanlı Karaköprü Belediyespor'un da lige tutunma ihtimali oldukça düşük. 2022'de Süper Lig'e veda eden Altay geçen sezon 2'nci Lig'e düşmüştü.

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