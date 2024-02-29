Altay, Ümraniyespor deplasmanında
Kaynak: İHA
Altay, 1. Lig’in 25. haftasında yarın Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
1. Lig’in 25. hafta mücadelesinde Altay, yarın Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Müsabaka öncesinde Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Ümraniyespor ise 27 puanla 13. basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulma iddiasını güçlendirmek isterken, Ümraniyespor ise Altay’ı kayıpsız geçerek orta sıralara doğru yaklaşmayı hedefliyor.
İki takım arasında İzmir’de oynanan sezonun ilk maçını ise Ümraniyespor 3-0 kazanmayı başarmıştı.