Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Altay veda etti

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 12:15
  • Giriş: 08.04.2024 12:15
  • Güncelleme: 08.04.2024 12:15
Kaynak: DHA
Altay veda etti

İzmir'in en köklü kulüplerinden olan Altay, 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'e veda etti. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve ara dönemde birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, Eyüpspor deplasmanında 4-1 kaybedip bitime 5 maç kala matematiksel olarak küme düşmesi garantilendi. Türk futbolunda da çok önemli yeri olan Altay, 6 sezon sonra 2'nci Lig'de mücadele edecek.

Geçmiş dönemlerde yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayıp ülkemizi Avrupa'da temsil eden siyah-beyazlılar son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de boy gösterdi. O sezon yükseldiği Süper Lig'de tutunamayan Altay, ardından maddi krizlerle sarsıldı. Bir türlü çıkış bulamayan Altay, genç futbolcularla mücadele etti. Ancak direnemeyen İzmir ekibi, Eyüpspor müsabakasında matematiksel olarak küme düştü.

BirGün'e Abone Ol