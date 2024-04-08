Altay veda etti

İzmir'in en köklü kulüplerinden olan Altay, 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'e veda etti. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve ara dönemde birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, Eyüpspor deplasmanında 4-1 kaybedip bitime 5 maç kala matematiksel olarak küme düşmesi garantilendi. Türk futbolunda da çok önemli yeri olan Altay, 6 sezon sonra 2'nci Lig'de mücadele edecek.

Geçmiş dönemlerde yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayıp ülkemizi Avrupa'da temsil eden siyah-beyazlılar son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de boy gösterdi. O sezon yükseldiği Süper Lig'de tutunamayan Altay, ardından maddi krizlerle sarsıldı. Bir türlü çıkış bulamayan Altay, genç futbolcularla mücadele etti. Ancak direnemeyen İzmir ekibi, Eyüpspor müsabakasında matematiksel olarak küme düştü.