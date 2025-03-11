Altay zorlu periyoda girdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon FK'ya 2-0 yenilerek son sıraya gerileyen Altay önümüzdeki 3 haftada birbirinden zorlu sınavlar verecek. Ligde pazar günü 5'inci basamakta yer alan 45 puanlı Adana 01 FK'ya konuk olacak 18 puanlı siyah-beyazlılar, gelecek hafta evindeki İzmir derbisinde 4'üncü basamakta yer alan 48 puanlı Altınordu ile kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi bir sonraki hafta ise 60 puanı bulunan lider Sarıyer'in misafiri olacak.

Kümede kalma yolunda dişli rakiplerini dize getirmesi gereken Altay, bu periyodu puansız tamamlaması durumunda lige tutunma şansını iyice azaltacak. Sezonun ilk yarısında Adana 01 FK ve Altınordu'ya (D) 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Sarıyer'e ise 5-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Öte yandan stoper Kuban'ın cezasının sona erdiği Altay'da cezalı sol bek Özgür forma giyemeyecek. 1461 Trabzon maçında sakatlanan Hikmet'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

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