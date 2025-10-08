Altay zorlu periyoda girdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çıktığı 5 müsabakada 2 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altay, önümüzdeki 4 haftada zirve yarışı veren takımlarla rakip olacak. Grupta 13'üncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, cumartesi günü evinde 9 puanlı 7'nci sıradaki Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek.

Altay, bir sonraki hafta yine 9 puan toplayan 6'ncı sırada yer alan Tire 2021 FK'ya konuk olacak. Ligde 8'inci haftada derbide 13 puanlı zirve ortağı Karşıyaka'yı ağırlayacak Altay, daha sonra ise 10 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Kütahyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Altay zorlu periyotta toplayacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

