Altay’da kongre günü: Başkan adayı çıkmadı

Yeni sezonda 3. Lig’de mücadele edecek Altay, olağanüstü genel kurul için yarın sandık başına gidiyor.

İzmir temsilcisinin kongresi saat 18.00’de İzmir Atatürk Stadı’nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda yapılacak.

SİNAN KANLI DEVAM EDEBİLİR

Siyah-beyazlı kulüpte seçim öncesi henüz resmi bir başkan adayının çıkmaması dikkat çekerken, mevcut başkan Sinan Kanlı’nın aday ya da yatırımcı bulunmaması durumunda yeniden sorumluluk alabileceği belirtildi.

Maddi sorunlarla mücadele eden Altay’da yönetimin, yeni sezon bütçesini oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

EKONOMİK KRİZ

Altay, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’den düştükten sonra kısa süre içinde büyük bir gerileme yaşayarak 3. Lig’e kadar indi.

Geçen sezon son haftalarda ligde kalmayı başaran İzmir temsilcisi, ekonomik kriz nedeniyle ağır bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, eski futbolculara olan borçları nedeniyle transfer yasağı cezası alırken, puan silme tehlikesiyle de mücadele ediyor.