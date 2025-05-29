Altay’da yeni başkan Yüksel Gürüz’ün yönetimi belli oldu

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’da başkan olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz’ün yönetimi belli oldu.

Tarihinin en zor günlerini yaşayan Altay’da yeni bir döneme start verildi. İzmir Atatürk Stadı’ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu’nda yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için Yüksel Gürüz ve Altay Mol’un rekabet etti. Gerçekleşen kongreye 232 üye katılım gösterdi. 182 kişi oy kullanırken, 115 oy alan Yüksel Gürüz siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu. Altay Mol da 54 oy aldı. Seçimde 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla birlikte, Adnan Yüksel Gürüz’ün yeni dönemdeki yönetim kurulu listesi şöyle:



Fatih Nazır Heyal

İbrahim Sır

Arif Benan Savaş

Süleyman Özkaral

Cem Osman Sokullu

Veysel Geren

Melike Çalışır

Hakkı Küllü

Nami Aslanoğlu

İbrahim Kaymaz

Altay Türkmen

Burak Can Heyal

Hakkı Görkem Gürüz

Özer Karşı

Muhammed Bora Özçelik