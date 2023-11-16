Altay’ın yeni başkanı Murat Pervane oldu

Altay’ın İzmir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdiği olağanüstü kongreye tek aday olarak giren Murat Pervane oldu.



Trendyol 1. Lig’de 5 puanla son sırada yer alan Altay, İzmir Atatürk Stadyumu’ndaki Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği Kültür Tesisleri’nde gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede eski başkan Ayhan Dündar aday olmazken tek aday olarak seçime giren Murat Pervane, kullanılan 96 oyun 92’sini alarak siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Ayhan Dündar’ın yerine başkan olan Murat Pervane, 3 yıllık bir projeyle göreve geldiklerini belirterek, “Bu yıl futbol takımı için ana hedef takımın ligde kalması olacaktır. Ligde kalamazsak 1 yıl içinde toparlanıp bu noktaya geri dönmek, üçüncü yılda Altay’ı Süper Lig’e tekrar çıkarmak olacaktır. Zor da olsa hedefimiz bu olacak. Sezon sonunda transfer yasağını ortadan kaldırmak da hedeflerimiz arasında. Altay vefa yılını şimdiden ilan etmek istiyorum. 110. yıla özel vefa forması hazırlayacağız, hedefimiz 1 milyon forma satmak” dedi.

Transfer yasağının kaldırmak istediklerini dile getiren Pervane, sözlerini şöyle noktaladı:

Daha kontrol edilebilir bir bütçeyi Altay’a kazandırmak istiyoruz. Spor okullarımızın çalışma niteliğini yeniden gözden geçireceğiz. Alt yapımıza daha aktif hale getireceğiz. Altay sadece bir futbol kulübü değildir. Altyapımızda mutlaka farklı branşları da içimize alan bir Altay hedefliyoruz.”

Öte yandan Altay’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Murat Pervane, Erdal Kırtaş, Mithat Umutoğulları, Çiler Nazife Koşar, Hakan Rullas, Aydın Koç, Göksel Yıldırım, Şervan Yalçın, Moiz Mantel, Fatih Akkoyun, Gürkan Uğur, Nami Aslanoğlu, Süleyman Özkaral, Metehan Yeğen, Fuat Filiz, Tamer Kamber."