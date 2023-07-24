Altay’ın yeni sezon kombineleri satışa çıktı

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’ın yeni sezon kombineleri satışa çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken siyah-beyazlı kulüp tarafından 2023-2024 sezonu kombinelerinin satışa çıktığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu kombineleri satışa çıktı. Sen de hemen kombineni al, Büyük Altay’ın yanında ol” ifadelerine yer verildi.

Kombine fiyatları şöyle:

Maraton: 914 TL

Numaralı: Bin 914 TL

VIP A: 5 bin TL

VIP B: 10 bin TL

VIP C: 5 bin TL