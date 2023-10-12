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Altay’ın yeni teknik direktörü Bahloul Djilali oldu

Altay’ın yeni teknik direktörü Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali oldu.

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 16:35
  • Giriş: 12.10.2023 16:35
  • Güncelleme: 12.10.2023 16:36
Kaynak: İHA
Altay’ın yeni teknik direktörü Bahloul Djilali oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra geçtiğimiz ay Tuna Üzümcü ile yollarını ayırmıştı.

Bu sürede birçok teknik adamla görüşen siyah-beyazlılar, aradığı çalıştırıcıyı Fransa’da buldu. İzmir temsilcisi, 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2023-2024 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

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