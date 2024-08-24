Altaylı Ali Solmaz’ın çapraz bağları yırtıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Menemen FK’yı 5-3 yendiği hazırlık karşılaşmasında genç futbolcu Ali Solmaz sakatlık yaşadı. Dizinden sakatlanan oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Daha sonra MR’ı çekilen 2004 doğumlu sağ bek oyuncusunun ön çapraz bağlarında yırtılma olduğu öğrenildi. Yapılan son kontrollere göre ameliyat olacak Ali Solmaz’ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.