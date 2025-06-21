Altaylı'nın gözaltına alınmasına CHP'li Emir'den tepki: "Gazetecileri susturmak için yargıyı sopa yapan bu düzen çürümüş düzenin sonu belli"

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube sosyal medya kanalında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit içerikli sözlerle hedef aldığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emir, şunları kaydetti:

"Savcı kimden talimat alıyor? Sabah sarayın başdanışmanı 'Suyun ısındı Fatih' diyor, akşama kalmadan Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Hukuk değil, sarayın tehditleri işliyor! Ekrem İmamoğlu’nu, seçilmiş belediye başkanlarını, gazetecileri susturmak için yargıyı sopa yapan bu düzen çürümüş düzenin sonu belli. Gideceksiniz."