Altaylı ve Karşıyakalı futbolcuların cezaları açıklandı

İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka ve düşme hattında yer alan Altay'da bahis soruşturmasında yer alan futbolcuların aldığı cezalar açıklandı. Altay'da 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç ve genç kanat oyuncusu Onur Efe, 12'şer ay hak mahrumiyeti cezası alırken, Ali Kızılkuyu 9, İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede 3'er ay ceza aldı. Caner Baycan, Ulaş Hasan Özçelik ve Ozan Evrim Özenç'e 45'er gün ceza verildi.

Karşıyaka'da ise Erol Zöngür'ün 12 ay futbol oynamasına yasak getirildi. Mücahit Aslan ve Erhan Öztürk'e 3'er ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Yeşil-kırmızılı takımda Yasin Uzunoğlu, Hıdır Aytekin, Harun Kaya ve Muharrem Tunay Meral, 45'er günlük cezalar aldı.